Lexa após a morte da filha: 'Vivendo o meu luto e o meu deserto'

A cantora Lexa utilizou as redes sociais para expressar sua gratidão às pessoas que estiveram ao seu lado nos dias mais difíceis de sua vida. Após comunicar a morte de sua filha, Sofia, no último dia 5 de fevereiro, a artista fez um agradecimento especial à equipe médica, familiares e amigos que a apoiaram durante a internação e o luto.

Em uma publicação emocionada, Lexa destacou a importância de sua obstetra, Dra. Camila Martin, e da equipe médica responsável pelo seu tratamento. "Quero fazer um agradecimento especial para a minha obstetra que salvou a minha vida e me deu a oportunidade de conhecer a minha filha ainda com vida! Pude carregar minha filha, olhar para ela, vê-la respirando… Serei eternamente grata", escreveu a cantora.

Lexa também dedicou palavras ao marido, o ator Ricardo Vianna, elogiando seu apoio incondicional durante o momento de dor. "Hoje eu te amo ainda mais. Quando eu te abraço, sinto a Sofia. Cuidou de mim da maneira mais linda do mundo, me viu na minha versão mais vulnerável e me deu ainda mais amor. Te amo de uma maneira inexplicável."

A cantora estendeu os agradecimentos à mãe, irmãos, avó, amigos e familiares, ressaltando o suporte que recebeu. "Mãe, hoje eu te amo e te entendo ainda mais também. Meus irmãos e vó, vocês são minha fortaleza."

Por fim, Lexa afirmou que ainda está vivendo seu luto, mas acredita que em breve encontrará forças para retomar sua vida. "Eu experimentei o maior amor do mundo e a maior dor também. Por hora, eu só quero ficar quietinha. Espero que essa nova versão sorria de verdade, viva intensamente e idealize coisas lindas. Mas, por agora, prefiro respeitar minha solidão. Já já eu volto, não como antes, mas eu volto."