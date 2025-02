Sabrina Sato comenta como é estar com Nicolas Prattes e Duda Nagle em festas de família: - A gente se diverte

A amizade continua! Sabrina Sato revelou como é ter Duda Nagle, com quem é mãe de Zoe, presente nos eventos familiares. A apresentadora, que agora é casada com Nicolas Prattes, contou em entrevista ao portal Leo Dias que possui uma boa convivência com o ex-marido, que recentemente esteve no aniversário do sobrinho da Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel.

Ao ser questionada sobre como foi estar com o ex e o atual no mesmo evento, Sabrina respondeu bem-humorada:

- A gente tem que ser do jeito que a gente é mesmo, de verdade, seguir nossos sentimentos. Foi minha irmã quem convidou o Duda, porque ele é pai da Zoe, e o Nicolas, a gente casou.

A famosa completou dizendo:

- Família é família, a gente se diverte, está tudo certo.

Ela ainda teria contado que Duda e Nicolas possuem uma ótima relação.