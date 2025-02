Morre atriz de Round 6 após disgnóstico de câncer no estômago

Lee Joo-Shil, atriz de 80 anos de idade que fez parte da segunda temporada da série Round 6, morreu três meses após ser diagnosticada com um câncer no estômago.

A informação foi confirmado pelo jornal The Chosun Ilbo no dia 2 de fevereiro pela família da artista. Joo-Shil viveu a mão de Hwang Joon-Ho na série de sucesso da Netflix, mas seu currículo também conta com Pânico na Torre, Invasão Zumbi e Caçadores de Demônios.

Anteriormente, a atriz já havia sido diagnosticada com câncer de mama aos 50 anos de idade e chegou a receber a notícia de que teria apenas mais um mês de vida.

Segundo o Chosun Ilbo, Joo-Shil conseguiu viver de maneira saudável por 13 anos antes do segundo diagnóstico e a remissão da doença.