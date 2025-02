Taka monitora impactos da forte chuva e mobiliza equipes de emergência

A forte chuva que atingiu Diadema na noite desta sexta-feira (31) causou alagamentos, queda de árvore e transtornos no trânsito. Diante do cenário, o prefeito Taka Yamauchi (MDB) esteve no Centro de Monitoramento às 0h54 para acompanhar a situação e coordenar as ações emergenciais.

A região Sul foi uma das mais afetadas, com trechos inundados na Avenida Chico Mendes e na Rua Joaninha. No Bairro Portinari e na Vila Paulina, moradores relataram dificuldades devido ao acúmulo de água nas ruas. O transbordamento do Rio do Sítio Joanim agravou a situação em seu entorno, e o Piscinão Casa Grande atingiu sua capacidade máxima.

Taka foi pessoalmente a bairros atingidos para auxiliar moradores que tiveram suas casas alagadas. "A gente sofreu uma das maiores chuvas dos últimos anos. Estamos agora no Centro de Monitoramento para tentar mitigar os danos causados pela chuva. Já enviamos as equipes nos principais pontos de alagamento para que a gente possa restabelecer os serviços e o trânsito. Estamos atentos a qualquer tipo de movimento. Vamos sair a campo, verificando ponto por ponto como nós, Prefeitura, podemos ajudar de prontidão", afirmou.

A Prefeitura de Diadema informou que equipes intersecretariais foram acionadas e estão percorrendo as áreas mais afetadas para prestar atendimento à população. Técnicos da Defesa Civil e agentes da administração municipal trabalham para liberar vias bloqueadas e minimizar os impactos da tempestade.

O Corredor ABD, uma das principais ligações viárias da cidade, registrou pontos de alagamento, afetando o tráfego. Na Avenida Chico Mendes, uma árvore caiu e interditou totalmente a via, exigindo a intervenção das equipes municipais. Já na Estrada do Rufino, no sentido Perobas, o alagamento foi solucionado, mas a Avenida Alda segue com falta de energia elétrica em alguns trechos.

Mais chuva

Neste sábado (1°), a previsão é de mais chuvas fortes na região, de acordo com o alerta da Defesa Civil. Diadema tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia e temperatura entre 21°C e 24°C.