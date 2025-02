Defesa Civil alerta para mais chuva neste sábado (1°)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para este sábado (1º) devido à previsão de chuvas fortes e persistentes em diversas regiões do estado. A alta concentração de nebulosidade manterá as temperaturas mais amenas ao longo do dia.

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica tempo instável para toda a região do Grande ABC, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. As temperaturas variam entre 20°C e 25°C. Confira a previsão para as cidades:

Santo André : mínima de 20°C, máxima de 24°C

: mínima de 20°C, máxima de 24°C São Bernardo : mínima de 21°C, máxima de 25°C

: mínima de 21°C, máxima de 25°C São Caetano : mínima de 21°C, máxima de 24°C

: mínima de 21°C, máxima de 24°C Diadema : mínima de 21°C, máxima de 24°C

: mínima de 21°C, máxima de 24°C Mauá : mínima de 20°C, máxima de 22°C

: mínima de 20°C, máxima de 22°C Ribeirão Pires : mínima de 20°C, máxima de 23°C

: mínima de 20°C, máxima de 23°C Rio Grande da Serra: mínima de 21°C, máxima de 24°C

Alerta

Na noite desta sexta-feira (31), moradores do Grande ABC receberam um alerta da Defesa Civil por meio de celulares informando: "Chuva forte persiste na região do (Grande) ABC nas próximas horas com risco para alagamentos e deslizamentos". O comunicado também recomendava que a população buscasse locais seguros.

O aviso do órgão foi transmitido pelo Defesa Civil Alerta, ferramenta do governo federal coordenada pela Defesa Civil Nacional e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O sistema, operado pelas principais prestadoras de telefonia móvel, tem como objetivo reforçar medidas de prevenção e mitigação de desastres naturais, alertando a população sobre riscos como alagamentos, enxurradas, deslizamentos, vendavais e granizo.

As Defesas Civis estaduais e municipais são responsáveis pelo conteúdo das mensagens de alerta.