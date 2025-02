Chuva forte provoca alagamentos e queda de árvore em Diadema

Diadema enfrentou alagamentos em diversas regiões na noite desta sexta-feira (31) devido à forte chuva que atingiu a cidade. A região Sul foi uma das mais afetadas, com trechos inundados na Avenida Chico Mendes e na Rua Joaninha. Além disso, a queda de uma árvore na Chico Mendes interditou completamente a via.

O Corredor ABD, importante ligação viária entre as cidades do Grande ABC, também registrou pontos de alagamento, impactando o trânsito. No Bairro Portinari e na Vila Paulina, moradores relataram dificuldades devido ao volume de água acumulado nas ruas. O Rio do Sítio Joanim transbordou, agravando a situação em seu entorno.

A Prefeitura de Diadema informou que um comitê intersecretarial está nas ruas monitorando a situação e prestando atendimento às áreas mais afetadas. Equipes seguem mobilizadas, com uma equipe aguardando a Defesa Civil na Avenida Chico Mendes e outra se deslocando para os terminais da cidade.

No momento, os pontos de alagamento na Estrada do Rufino, no sentido Perobas, já não são mais registrados. No entanto, a região da Avenida Alda, entre a Avenida Manoel da Nóbrega e a Avenida Ulisses Guimarães, está sem energia elétrica. O cruzamento entre Ulisses Guimarães e Alda também permanece sem luz.

A Defesa Civil alerta que a chuva pode continuar nas próximas horas, com risco de novos alagamentos e deslizamentos. A recomendação é que a população evite áreas de risco e se mantenha “em lugar seguro” até que a situação se normalize.