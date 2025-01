Deputados do Grande ABC defendem Hugo Motta para presidência da Câmara

Os deputados federais que representam a região do Grande ABC já definiram seus posicionamentos para a eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que acontece neste sábado (1º). A disputa terá três candidatos: Hugo Motta (Republicanos-PB), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

O deputado Alex Manente (Cidadania) manifestou apoio a Hugo Motta, destacando sua experiência e competência para o cargo. "O Hugo é um jovem experiente, muito competente e tem o equilíbrio necessário para conduzir a Câmara dos Deputados", afirmou ao Diário.

Fernando Marangoni (União Brasil) também confirmou voto em Hugo Motta. "Sábado será um grande dia para a democracia brasileira. Por acreditar na competência, seriedade do trabalho e na trajetória sólida, vou votar no meu amigo, o deputado Hugo Motta", disse. Segundo Marangoni, a escolha é baseada na confiança e na capacidade do candidato em promover consenso e estabilidade institucional.

Sobre a sintonia com a bancada do União Brasil, o deputado garantiu que o voto está alinhado à decisão partidária, reforçando a importância de um Legislativo forte e produtivo: "A unidade da bancada em torno dessa candidatura demonstra nosso compromisso com um Parlamento eficiente e conectado às necessidades da população brasileira."

Em relação à composição da Mesa Diretora, Marangoni afirmou que o União Brasil buscará espaço para potencializar sua atuação, respeitando a pluralidade política da Câmara. O deputado também destacou o favoritismo de Hugo Motta, apontando sua articulação política e capacidade de liderança como fatores determinantes para o amplo apoio que vem recebendo.





Enquanto o deputado Vicentinho (PT) afirmou que, embora esteja presente no Congresso no momento da votação, não irá votar. Isso ocorre porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou dez ministros com mandatos parlamentares para que eles participem da eleição da Mesa Diretora da Câmara e do Senado. Entre os exonerados está Paulo Teixeira (PT), que comanda o Ministério do Desenvolvimento Agrário e é titular da vaga de Vicentinho. Com o retorno temporário de Teixeira ao Legislativo para a votação, o deputado do Grande ABC deixa de exercer o mandato neste sábado.

No entanto, o Vicentinho afirmou que, caso fosse votar, seu apoio também seria para Hugo Motta, assim como será da bancada petista. Ele explicou que o apoio ao candidato do Republicanos se deu após um entendimento entre lideranças políticas, incluindo a bancada paulista, em um jantar com Motta. Segundo Vicentinho, o PT garantiu a primeira secretaria na Mesa Diretora, o que reforçou o alinhamento com a candidatura. "Queremos que ele seja cada vez mais democrático na gestão da Casa, reconhecendo o Partido dos Trabalhadores como uma força importante", declarou.

O deputado também destacou que sua decisão está em sintonia com a posição da bancada do PT e reafirmou o favoritismo de Hugo Motta na disputa. "Ele é o grande favorito e terá uma extraordinária votação", concluiu.

A eleição da Mesa Diretora definirá os rumos da Câmara nos próximos dois anos, e os votos dos deputados do Grande ABC reforçam o favoritismo de Hugo Motta na disputa pelo comando da Casa.