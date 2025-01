MRS Logística abre inscrições para Jovem Aprendiz em Santo André

A MRS Logística, empresa de transporte ferroviário, está com as inscrições abertas para um programa de jovem aprendiz em Santo André, Jundiaí, São José dos Campos, Conselheiro Lafaiete e Belo Horizonte (MG). Na oportunidade, destinada a jovens entre 18 e 23 anos, estão contempladas aulas práticas e teóricas. Segundo o anúncio de vagas, não limite de idade para candidatos PCDs) com o ensino médio concluído.

As vagas abrangem diferentes áreas do setor ferroviário, com possibilidades de efetivação ao final do programa, de acordo com a companhia. Estão estipuladas bolsa auxílio de R$ 690 e R$ 1.640 dependendo da carga horária e da região, vale-alimentação de R$ 1.200 para jornadas a partir de seis horas diárias, vale-transporte, seguro de vida e acesso ao Welhub, plataforma de bem-estar.

Na cidade de Jundiaí, a oportunidade é para Aprendiz de Manutenção Eletromecânica de Locomotivas. Em Santo André, São José dos Campos e Conselheiro Lafaiete, a posição é como Aprendiz de Operação de Transporte. Já em Belo Horizonte, o recrutamento é para Aprendiz em Gestão Industrial.

COMO PARTICIPAR

Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário disponível no link https://form.typeform.com/to/Iia3dZpL até o dia 15 de fevereiro, com os documentos de título de eleitor e comprovante de conclusão do ensino médio atualizados. Para PCDs, um laudo médico atualizado também é requerido.

Para o processo seletivo, será necessário passar por três etapas: validação de requisitos, entrevista com o gestor da vaga e envio de documentos, testes psicológicos e exames médicos.

Ao ingressar no programa, os jovens terão a chance de desenvolver habilidades técnicas valiosas e se preparar para um futuro promissor no setor ferroviário, com a possibilidade de efetivação e especialização em áreas específicas, além de um ambiente dinâmico e de contínuo aprendizado.