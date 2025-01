Ex-marido que matou enfermeira de S.Bernardo é condenado a 19 anos

O autor do feminicídio da enfermeira Vanessa de Cássia Fontes, 35 anos, moradora do bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, foi condenado a 19 anos de prisão em julgamento finalizado na madrugada desta sexta-feira (31) no Fórum de São Bernardo. Bruno de Matos era ex-marido da vítima e na época, após confessar, chegou a auxiliar na busca pelo corpo e pelo veículo da ex-companheira, que havia desaparecido em setembro de 2023 após deixar seu filho, de 5 anos, em uma escola.





A vítima trabalhava no Hospital São Luiz, em São Caetano. Foram os colegas de Vanessa que acionaram a polícia para relatar o desaparecimento na época, após a vítima não aparecer para trabalhar. O veículo de Vanessa, um Hyundai HB20 preto, também havia desaparecido. Segundo informações da Polícia Civil de São Bernardo, Bruno de Matos, ex-companheiro da enfermeira e pai do filho da vítima, foi detido e na ocasião confessou o assassinato por asfixiamento.





Com o auxílio dele, agentes encontraram o corpo da enfermeira, bem como o carro usado por ela, próximo ao Parque Pedroso, em Santo André. Segundo o boletim de ocorrência, Vanessa enfrentava uma batalha judicial contra seu ex-companheiro e, inclusive, constava uma medida protetiva contra a então companheira dele. No BO, Bruno argumentou que foi discutir assuntos relacionados às visitas ao filho, que ele dizia não conseguir ver havia aproximadamente um ano.





“Disse que essa conversa se dera no interior do carro dela, não sabendo precisar se no município de São Bernardo ou Santo André. Nessa conversa surgiu uma discussão e o autor acabou esganando-a. Após decidiu se desfazer do corpo jogando-o as margens do Rodoanel, no bairro Parque Pedroso, local este indicado pelo próprio autor onde, realmente, o corpo de Vanessa foi encontrado. Por fim, não forneceu mais nenhum outro detalhe dizendo que iria falar somente na presença de seu advogado", consta o BO.



RELEMBRE

O autor do feminicídio da enfermeira Vanessa de Cássia Fontes “não demonstrou arrependimento algum” do crime cometido, segundo afirmou na época a delegada Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, titular da Delegacia Seccional de São Bernardo. De acordo com a delegada, em um primeiro momento, o autor do crime, que não tinha passagem pela polícia, mudava constantemente seu depoimento.





“O Bruno, quando foi chamado para ser ouvido, confessou o crime, mas não dava detalhes de como havia o praticado. Porém, naquele momento, nossa prioridade era que ele nos levasse até o local onde deixou o corpo da vítima. Após isso, ele retornou à delegacia onde foi dada a voz de prisão em flagrante, onde passamos a interrogá-lo formalmente”, afirmou.





No interrogatório, Bruno contou de forma cronológica como teria cometido o crime. No dia 13, quarta-feira, ele encontrou Vanessa por volta das 12h, no prédio onde ela morava, no Rudge Ramos, em São Bernardo, soicitando uma conversa sobre assuntos relacionados às visitas ao filho, de 5 anos, deixado na escola pela mãe, que se preparava para ir trabalhar. Vanessa enfrentava uma batalha judicial contra seu ex-companheiro para discutir a guarda do menino.





Os dois teriam saído do local no veículo de Vanessa, onde as discussões começaram. Segundo Bruno, em dado momento, a vítima passou a dizer frases como “você não é um bom pai” e que “não era homem suficiente para manter uma relação”, o que para ele “feria sua honra”. Foi neste momento que o autor pediu para que o carro fosse parado e começou os ataques, com as mãos no pescoço, esganando Vanessa. “Este ato ele confessa, descreve, e diz até que fez com que ela desfalecesse, pois tinha apenas perdido os sentidos até o momento”, revelou Kelly.





Depois do ato, Bruno teria ido até a casa onde vivia com a nova esposa, com o corpo de Vanessa no banco de trás. No local, o autor pegou uma blusa de frio e saiu dizendo que “iria trabalhar”, mas, na verdade, estaria indo até o Parque Pedroso, em Santo André, onde abandonou o corpo da vítima e o veículo. “Ele relata que após esse fato, teria chamado um motorista por aplicativo para sair do local, colocando dois endereços, sua casa e onde tinha deixado a sua motocicleta”, explicou a delegada.





Bruno trabalhava como entregador por aplicativo e teria voltado a trabalhar após o fato. Após saber da repercussão do caso, o autor revelou para a então companheira que “havia feito uma besteira” com Vanessa.