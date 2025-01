Educação disponibiliza pré-cadastro para vagas em creche

Para facilitar o processo de ingresso de crianças de 0 a 3 anos na rede municipal de ensino, a partir de 1º de fevereiro, a Secretaria de Educação de Ribeirão Pires disponibilizará um pré-cadastro para vagas de creches municipais, por meio de formulário digital.

O responsável deve acessar o pré-cadastro do Sistema de Inscrições Online 2025 em https://bit.ly/pre_cadastro_creche_RP_2025.

É necessário o nome e CPF do responsável, a certidão de nascimento da criança e comprovante de endereço recente. Após o preenchimento do formulário digital pelo responsável, as informações serão encaminhadas para o sistema da Secretaria de Educação, que gerencia e avalia as solicitações conforme disponibilidade de vagas e demanda de cada escola. O atendimento será feito de acordo com a capacidade de cada unidade e o planejamento para o ano letivo de 2025 em cada região.

Quando confirmada a disponibilidade de vaga, a Central de Vagas entrará em contato com o responsável da criança e agendará horário para comparecimento na Secretaria de Educação para averiguação das informações cadastradas e a apresentação de toda a documentação exigida.