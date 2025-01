Rafa Kalimann se pronuncia após ser dispensada da Imperatriz Leopoldinense

A Rafa Kalimann se pronunciou nas redes sociais após ser dispensada da Imperatriz Leopoldinense. A escola de samba emitiu um comunicado agradecendo a influenciadora digital nesta quinta-feira, dia 30, e desejando todo sucesso para ela. Na legenda, eles escreveram:

A musa Rafa Kalimann não seguirá com a Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2025. Desejamos sucesso em seus projetos futuros.

Nos Stories do Instagram, Rafa postou um vídeo da escola e escreveu um texto agradecendo os momentos com a escola:

Quero agradecer imensamente à Imperatriz Leopoldinense por todos os momentos especiais que vivi ao lado da escola. Foi uma honra fazer parte dessa história tão rica e emocionante, aprendendo e compartilhando tanto com a comunidade. Levo comigo memórias incríveis e um carinho enorme pela Imperatriz e por tudo que ela representa no Carnaval. Desejo todo o sucesso do mundo à escola e que ela continue brilhando e encantando a todos com sua força e tradição. Com muita gratidão e amor, Rafa.