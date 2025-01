Curtindo resort, Yuri Lima compartilha primeiro clique ao lado de IZA desde reconciliação

Na última quarta-feira, dia 29, Yuri Lima compartilhou nas redes sociais o primeiro clique em que surge ao lado de IZA desde a reconciliação. Os papais de Nala, no dia 11 de janeiro de 2025, estão curtindo juntos a estadia em um resort paradisíaco na Bahia.

O jogador de futebol abriu um álbum de fotos no Instagram com registros da viagem. A primeira imagem mostra os dois juntinhos, de costas para a câmera, aproveitando a piscina do hotel em clima romântico. Na publicação, Yuri marcou o perfil da amada. IZA, em contrapartida, ainda não exibiu em seu perfil nenhum clique com o atleta.

Yuri Lima confirmou no dia 1º de janeiro que ele e IZA haviam reatado o romance e escreveu um texto agradecendo a cantora por tê-lo perdoado após a traição.