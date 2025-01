Mãe de Gaab defende Rodriguinho após brincadeira do pagodeiro durante show no BBB25: Não sabem a vida real

Na última quarta-feira, dia 29, Rodriguinho levou o irmão Mr. Dan e o filho Gaab para se apresentarem no Show de Quarta do BBB25. Durante a apresentação em família, o pagodeiro fez uma brincadeira em referência à forma como aproveitava as performances musicais na época em que estava confinado na casa mais vigiada do Brasil - e o momento viralizou na web, dividindo opiniões.

Ao deixar o palco para o irmão e o filho, o ex-participante do BBB24 declarou:

- Eu vou fazer o que eu mais gostava de fazer quando estava aqui dentro: sentar e assistir ao show de longe.

Na sessão de comentários de uma página que compartilhou um vídeo da fala, uma internauta reagiu:

Que bom que ele lembrou desmereceu seus amigos de profissão!

Sabryna Rose Brizola, mãe de Gaab, fez questão de rebater o comentário e saiu em defesa de Rodriguinho:

Não sabe nem o que fala! Vocês veem TV e não sabem a vida real deles, eu fico chocada como vocês acreditam em tudo que veem? Misericórdia.