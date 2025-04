Após 20 anos, Juliana Didone e Guilherme Berenguer celebram nova parceria em série da Record

Eles estão de volta! Juliana Didone e Guilherme Berenguer movimentaram as redes sociais após postarem um vídeo juntos anunciando uma novidade após 20 anos. Os atores viverão um casal na nova série da Record, A Vida de Jó.

Animados com a novidade, eles falaram um pouco sobre o retorno e se mostraram felizes com mais uma oportunidade. Vale lembrar que eles foram Leticia e Gustavo em Malhação, de 2004.

Temos uma novidade pra compartilhar com vocês! Vinte anos depois? estamos juntos novamente em cena! Dessa vez, em um projeto muito especial e potente: a série A Vida de Jó, da Record. Uma história intensa, cheia de emoção, que fala de fé, perdas, coragem e amor ? um reencontro que nos enche de significado. Estamos felizes demais em dividir esse momento com vocês. Vem com a gente nessa nova jornada!

A Vida de Jó é uma minissérie bíblica da Record TV, que estreia no segundo semestre de 2025, e vai contar a história de um homem justo que enfrentou grandes provações.