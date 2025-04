Bruna Biancardi exibe barrigão em evento no Shopping JK Iguatemi

Bruna Biancardi está deslumbrante com seu barrigão de grávida! A influenciadora digital compareceu ao evento Talk Com Moni, que aconteceu neste sábado, dia 5, e exibiu seu barrigão com um vestido marrom.

Ela está esperando sua segunda filha com o jogador Neymar Jr., com quem já tem Mavie, de um ano de idade. Bruna anunciou a gravidez em dezembro de 2024, e já está próxima ao quinto mês da gestação.

Recentemente, Bruna movimentou as redes sociais ao compartilhar um vídeo da sua rotina e fazer um suspense aos seus mais de 10 milhões de seguidores.

Bastidores do que vem por aí, escreveu ela.