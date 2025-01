Ameaçado pelo Z-2, Cachorrão perde mais uma pela Série A-3

Ainda sem o técnico Sandro Sargentim, anunciado na segunda-feira (28), no banco, o EC São Bernardo entrou em campo com o interino Carlão, que pouco pôde fazer para ajudar o clube a mudar a situação na Série A-3 do Paulista. Isso porque, ontem, o Cachorrão foi derrotado por 1 a 0 pelo Catanduva, fora de casa, e segue sem vencer após quatro rodadas.

O gol saiu apenas no segundo tempo, aos oito minutos, quando o meia Léo Couto aproveitou um cruzamento rasteiro e mandou um forte chute de primeira. Com o resultado, o EC São Bernardo continua com apenas um ponto, na penúltima posição e na zona de rebaixamento da divisão, à frente apenas do Comercial.

Já com Sargentim no comando, o Cachorrão voltará aos gramados no domingo (2), contra o Desportivo Brasil (14º), como visitante, em uma briga direta contra a zona da degola.