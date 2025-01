Princesa Beatrice, sobrinha do Rei Charles III, dá à luz segunda filha e exibe registro da bebê

Nesta quarta-feira, dia 29, foi anunciado o nascimento da mais nova integrante da família real britânica: a pequena Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi. A menininha é filha da Princesa Beatrice, que é herdeira mais velha do Príncipe Andrew e sobrinha do Rei Charles III. Ela é casada com o promotor imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi.

Em uma publicação nas redes sociais, a realeza exibiu a primeira foto de Athena e revelou que ela chegou ao mundo na última quarta-feira, dia 22, pesando quase dois quilos. O Rei Charles III e a Rainha Camilla estão encantados com a chegada da caçulinha.

Sua Alteza Real, a Princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar a chegada segura de sua filha, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, nascida na quarta-feira, 22 de janeiro, às 12h57. O bebê nasceu pesando quatro libras e cinco onças [equivalente a 1,96 quilos]. O Rei e a Rainha, e outros membros da Família Real foram informados e estão encantados com a notícia.

A bebê é a segunda filha do casal, que já são pais de Sienna. Edoardo ainda tem um filho, Wolfie, nascido do antigo relacionamento com a arquiteta Dara Huang. Na publicação, o perfil informa que Beatrice e Athena estão saudáveis e aproveitando o momento em família.

A Princesa Beatrice e o Sr. Mapelli Mozzi gostariam de agradecer a toda a equipe do hospital por seus maravilhosos cuidados. Sua Alteza Real e sua filha estão saudáveis e bem, e a família está gostando de passar um tempo com os irmãos mais velhos de Athena, Wolfie e Sienna.