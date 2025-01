Lollapalooza terá transporte público 24 horas; saiba detalhes

Faltando dois meses para o Lollapalooza Brasil 2025, o festival anunciou uma operação especial de transporte público 24 horas durante os dias de evento. A iniciativa repete o modelo da edição anterior, que contou com mais de 90 mil pessoas utilizando os serviços.

A ação é fruto de uma parceria entre a organização do Lolla, ViaMobilidade, ViaQuatro, CPTM e Metrô, garantindo que todas as linhas de trem e metrô operem ininterruptamente. A Estação Autódromo, ponto de desembarque mais próximo ao Autódromo de Interlagos, terá bilheterias abertas e embarque autorizado durante toda a madrugada. A Linha 9-Esmeralda será a rota oficial para o evento.

Opções para o público do Grande ABC

Os fãs do festival que moram na região terão alternativas acessíveis para chegar ao evento. O Lolla Transfer, serviço de ônibus executivo, contará com embarque em Santo André (Bistrol Santo André, na Av. Industrial, 885) e São Bernardo do Campo (Ibis São Bernardo, na Av. Aldino Pinotti, S/N). Os ônibus sairão às 10h, com retorno previsto para 00h30 e 00h, respectivamente.

Além disso, o Trem Expresso ViaMobilidade será uma alternativa para quem busca rapidez e conforto. Com saídas da Estação Pinheiros até a Estação Autódromo, a viagem terá duração média de 30 minutos e custará R$ 30 (ida e volta).

Para quem optar pelo transporte tradicional, as linhas da CPTM e do Metrô estarão funcionando 24 horas, facilitando a volta para casa sem depender de veículos particulares. As estações Pinheiros e Autódromo contarão com ambientação especial inspirada no festival, reforçando a experiência dos passageiros.

Trens e metrô

Ida - A linha 9 – Esmeralda é a linha oficial para chegar ao Lollapalooza Brasil.

Volta – Operação de transporte 24h - Embarque único na Estação Autódromo. Desembarque e integração 24 horas em todas as estações da ViaQuatro, ViaMobilidade, Metrô e CPTM nos dias de evento.

Trem Expresso ViaMobilidade

? Ponto de embarque: Estação Pinheiros, Linha 9-Esmeralda;

? Ponto de desembarque: Estação Autódromo, Linha 9-Esmeralda;

? Valor: R$ 30 por dia de evento (total para ida e volta)

? Em breve, compras disponíveis através do site https://passaporte.viamobilidade.com.br.



Conheça os 9 pontos de embarque do Lolla Transfer

Hotel Intercontinental – Alameda Santos,1123

Hotel Intercity Nações Unidas – R. Fernandes Moreira, 1371

E-Suites Congonhas – R. Henrique Fausto Lancelotti, 6333

Ibis Barra Funda – R. Eduardo Viana, 163

Intercity Anhembi – R. Marambaia, 357

Saída: 10h| 11h | 12h | 14h | 16h

Retorno: 22h | 23h | 00h30

Parque Ibirapuera - Portão 9 – R. Manoel da Nóbrega (entre R. Nabia Abdala Chohfi e Pça. Gen. Estilac Leal)

Saída: 10h| 11h | 14h | 16h

Retorno: 23h | 00h30

Ibis São Bernardo – Av. Aldino Pinotti, S/N

Ida: 10h

Volta: 00h

Ibis Campinas – Rua Henrique de Barcelos, S/N

Saída: 9h

Retorno: 00h30

Bistrol Santo André - Av. Industrial, 885

Saída: 10h

Retorno: 00h30

Lolla Express

Terminal Barra Funda (Rua Aloysio Biondis/n – Barra Funda) - Tempo de percurso: 60 minutos

Al. Casa Branca x Pça Alexandre de Gusmão - Tempo de percurso: 40 minutos

Pão de Açúcar Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha,16741 - Jardim Fonte do Morumbi) -Tempode percurso: 30 minutos

Saídas a cada 20 minutos. Partidas entre 9h e 20h