Muitas lágrimas, troca de farpas e desabafos... Veja tudo que rolou nesta madrugada do BBB25

Eita! Após a eliminação acirrada da dupla Edilberto e Raissa na última terça-feira, dia 28, os brothers ficaram agitados e renderam diversos momentos na madrugada desta quarta-feira, dia 29. Diversos participantes caíram no choro e desabafaram sobre suas inseguranças, e teve até uma troca de farpas entre amigos.

Muito choro

Uma das pessoas que não conteve as lágrimas foi a Thamiris, da dupla com Camilla. Elas atenderam o Big Fone na última semana e indicaram o Ed e a Raissa para o paredão, que acabaram sendo eliminados. A sister se sentiu culpada e caiu no choro.

Outra dupla que acabou chorando foi João Gabriel e João Pedro. Os dois estavam contra os irmãos Hypolito e ficaram chocados pelos ginastas não terem sido eliminados neste paredão. Os gêmeos conversaram na madrugada e Gabriel se emocionou ao se sentir confuso.

Desabafos

Diego voltou do paredão, mas não está com a alegria nas alturas. O ginasta desabafou com Gracyanne Barbosa e disse não estar tendo abertura na casa. A ex-esposa do Belo confortou o amigo e o aconselhou a continuar sendo ele mesmo e não se fechar para todos por conta das críticas.

Troca de farpas

Vinícius e Aline Patriarca ficaram preocupados com o discurso de eliminação do Tadeu Schmidt e conversaram sobre a maneira de agir no jogo. Porém, os amigos acabaram discordando e trocando algumas farpas.

Casal?

Aline e Diogo Almeida estão trocando carinhos e flertes, e desta vez não foi diferente! Os dois deitaram juntinhos no jardim e Joselma ficou de pertinho para não perder a chance de ver o primeiro beijo dos dois. No entanto, eles estão sem pressa e levando as coisas devagar, e deixaram o beijo para outro momento.