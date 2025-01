Grande ABC tem 804 alunos aprovados no Provão Paulista

O Grande ABC tem 804 alunos aprovados na segunda edição do Provão Paulista, exame do governo estadual para alunos que concluíram em 2024 o terceiro ano do Ensino Médio na rede pública. A avaliação busca ampliar o acesso desse grupo ao Ensino Superior. O número representa 500 contemplados na primeira chamada da prova, divulgada na última semana, e mais 304 da segunda chamada, que têm até amanhã para finalizarem suas inscrições na instituição escolhida.

Os alunos ingressarão nos cursos superiores no primeiro semestre na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo). Os resultados estão disponíveis no portal do Provão Paulista. A divulgação da aprovação é individual e cada estudante pode verificar sua situação no portal https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Do total de aprovados na região na primeira chamada, 72%, ou 361, são estudantes de escolas estaduais, 41 vêm de redes municipais de ensino e 98 são do Centro Paula Souza. Dos alunos da rede estadual de ensino do Grande ABC, 260 foram para Fatecs, 69 para USP, 21 para Unesp e 11 para Unicamp. Em relação ao ano passado, a região teve queda de 20% no número de aprovados na primeira chamada.

MEDICINA

Na região, dois estudantes foram aprovados em medicina, um dos cursos mais concorridos e com maior nota de corte dos vestibulares. Vinícius Oliveira dos Santos, 18 anos, de Diadema, e David Samuel Obiekwe, 17, de São Caetano, ambos alunos de escolas estaduais, conquistaram este sonho. David estudou na E.E. Dona Idalina Macedo Costa Sodré no fundamental e médio. Ele conta que descobriu a aprovação de maneira inusitada.

“Na hora, eu estava ajudando minha avó a fazer comida. Aí, um amigo meu me ligou e falou: ‘David, você passou’. Fiquei em choque.”

A emoção tomou conta dele e de sua família. “Foi choro para todo lado, não dava para segurar”, relembra.

Para David, a USP sempre havia sido um sonho distante. “Por mais que eu acreditasse que poderia passar em uma universidade, a USP parecia algo inalcançável.”

Ele defende a ampliação de formas de ingresso, além do vestibular tradicional, para incluir mais alunos de escolas públicas. “Acredite, dá certo. Seu esforço vai ser reconhecido.”

Vinícius, formado na E.E. Professora Antonieta Borges Alves, destacou a importância de uma rotina equilibrada de estudos. “Eu sabia que o provão era completamente baseado no que a gente estava tendo no ensino médio”, afirmou.

Apesar de sua maior dificuldade ser na área de ciências da natureza, ele intensificou os estudos para superar os desafios. A escolha pela medicina foi uma construção gradual para Vinícius, que não tinha esse sonho na infância. “Minha mãe queria muito cursar medicina, mas, na época dela, infelizmente, não conseguiu. Isso não foi o fator decisivo para mim, mas ouvir a história dela foi como uma semente plantada no meu subconsciente.”

Hoje, ele se sente motivado pelo desejo de ajudar pessoas e contribuir para um futuro melhor.

MATRÍCULAS

Como prevê o edital, a Educação divulgará três chamadas unificadas, ou seja, com a nota e opções determinadas pelos estudantes. Cada instituição de ensino superior tem o seu próprio cronograma, além de suas regras para o processo de matrícula. As regras de cada universidade estão disponíveis no Portal do Provão Paulista.

É preciso que cada estudante atente-se a todas as regras de cada universidade e das Fatecs publicadas na Instrução Normativa para Matrículas de cada instituição. Após as três chamadas unificadas, as instituições conveniadas no Provão Paulista Seriado também poderão, se houver necessidade, divulgar listas de chamadas posteriores às organizadas pela Seduc-SP e divulgadas no portal oficial.