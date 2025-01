Junior Lima faz homenagem de aniversário para Sandy e mostra cumprimento de irmãos: Minha parceira de vida

Na última terça-feira, dia 28, Junior Lima usou as redes sociais para fazer uma homenagem de aniversário a Sandy. Para celebrar os 42 anos de idade da cantora, o cantor compartilhou um vídeo em que os dois aparecem fazendo seu cumprimento especial de irmãos em dois momentos diferentes.

Na publicação do Instagram, Junior faz uma montagem com um registro em que os dois surgem fazendo o toque nos bastidores de um show de sua turnê juntos em 2019 e outro de um momento recente em 2024. O artista usou a legenda do post para deixar um texto com palavras de carinho para a irmã mais velha, dizendo:

Hoje é o seu dia! Minha parceira de vida, de música e de tantas histórias que só nós sabemos. Tudo o que vivemos juntos é surreal e eu só posso sentir orgulho da pessoa incrível que você se tornou. Que este novo ano traga ainda mais luz, amor e todas as coisas maravilhosas que você merece! Te amo demais!!!

Sandy agradeceu a homenagem de Junior. Nos comentários do vídeo, ela escreveu:

Aaaah, meu lindo!!! Obrigadaaaaa!! Te amo demais, viu? Tamo junto sempre!