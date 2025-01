Taka reforça pedido de AME ao governador

Taka Yamauchi (MDB), prefeito de Diadema, levou ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pedido para a instalação de uma AME (Ambulatório Médico de Especialistas) e outras demandas para custeio da saúde, além de solicitar mais efetivo policial para a cidade e recursos para a requalificação da Avenida Alvarenga. O encontro ocorreu ontem no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo, no Morumbi, na Capital.

O chefe do Executivo paulista reafirmou o compromisso do Estado com Diadema, destacando que a cidade contará com todo o apoio necessário para atender às suas principais demandas. “Foi uma alegria receber o prefeito Taka Yamauchi. Diadema terá todo o apoio do governo do Estado. Esta reunião foi muito produtiva, e esse trabalho conjunto trará grandes resultados para a população de Diadema”, declarou Tarcísio;



Baleia Rossi (MDB) elogiou a gestão do prefeito emedebista, destacando a confiança e a boa relação entre ele e o governador. “Taka tem realizado um excelente trabalho à frente de Diadema, e essa parceria com o governo estadual trará ainda mais melhorias para a cidade”, afirmou o deputado federal.



Taka Yamauchi classificou a reunião como muito produtiva, enfatizando a importância de apresentar as demandas e necessidades de Diadema. “O governador e o deputado entenderam as prioridades da nossa cidade e demonstraram sensibilidade às nossas necessidades. Foi um diálogo muito promissor para o futuro de Diadema. Essa união é essencial para transformar as necessidades em soluções concretas, com impactos positivos para a nossa população”, declarou o prefeito.