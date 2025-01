Kate Middleton usa colar de pérolas de marca judaica durante o Dia em Memória do Holocausto

No Dia em Memória do Holocausto, na última segunda-feira, dia 27, Kate Middleton participou de uma cerimônia comemorativa, que marca o 80º aniversário da libertação de Auschwitz-Birkenau. E, como sempre, um detalhe do look da Princesa de Gales chamou a atenção do público - o colar.

O acessório é da marca Susan Caplan, uma joalheria de luxo judaica. No Instagram da loja, eles comentaram sobre Kate ter escolhido a peça para este dia:

Hoje marca 80 anos desde o Holocausto e, como uma marca de propriedade judaica, estamos honrados que a Princesa de Gales tenha escolhido usar nosso colar no memorial de hoje para comemorar o Dia da Memória do Holocausto.

Nos comentários, diversas pessoas elogiaram a atitude de Kate:

Isso é muito especial de fato. Que maravilha de tantas maneiras, escreveu uma internauta.

Parabéns! A Princesa de Gales é uma mulher tão adorável e gentil e usa sempre algo especial como hoje. Muito significado, escreveu outra.

Que especial, comentou outra.