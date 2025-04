BBB 25: veja tudo o que rolou na madrugada pós-Sincerão

Os brothers do BBB 25 estão tensos com a reta final do programa. E agora eles enfrentaram mais um Sincerão, sendo que alguns deles saíram abalados da dinâmica que seguiu até a madrugada desta terça-feira, dia 8. Dessa vez, os participantes precisavam escolher alguém para tombar no jogo. E a pessoa escolhida era jogada em um tanque de gosma.

Um dos conflitos da noite foi entre Renata e Vinícius, que escolheram um ao outro na dinâmica. Para a bailarina, o brother não tinha grandes embates contra ela e, mesmo assim, decidiu jogar contra.

"Meio que falou com a Dona Vilma sobre ela ter falado coisas que magoaram ele, mas usa palavras no Sincerão como samambaia, insosso, sombra? E isso acaba magoando também. E também por ter recebido miras de alvos que foram plantadas, no momento que você mirou todas as suas armas na minha dupla que era a Eva ou nas minhas aliadas, e aí você recebeu esse alvos de volta, fica meio incoerente da sua parte reclamar disso", argumentou Renata.

"Quando várias dinâmicas acontecem com você, no meu caso a única opção que tive foi me manter de pé, mas gostar é complicado? Se isso tudo te enche de felicidade, a mim não", rebateu Vinícius.

Já na vez do brother, ele argumentou que algumas informações trazidas por Renata na Vitrine do Seu Fifi o envolviam e geravam conflitos na casa.

"Falar de circunstâncias que você trouxe ao jogo sem dar o direito da dúvida, como se fosse uma verdade, nos momentos em que eu passei muitas dificuldades, isso só somou coisas negativas a mim. Tanto que isso passou a ser uma verdade que outras pessoas trouxeram para me apontar... Então, acho sim e volto a dizer que a sua má condução fez com que uma cadeia de coisas ruins acontecessem", disse.

A discussão entre os dois durou além da dinâmica e os dois continuaram conversando.

Para Vinícius, depois que a sister voltou da vitrine, ela não deu oportunidade para conversar sobre as informações que ela recebeu, principalmente dele. "Eu não trouxe nada de tu, Vinícius", justificou ela. "Você disse que a gente estava ensaiando para votar em você. Mas, como você já veio com essa verdade, eu não ia ficar tentando provar algo, não cabia a mim tentar justificar", falou o baiano.

Após a dinâmica, Renata chorou e desabafou com os aliados, dizendo se sentir frágil no jogo e se sentindo culpada com as informações que trouxe de fora.

Além disso, Maike e Diego também discutiram no Sincerão depois da saída de Daniele, irmã do ginasta. "Acho você um hipócrita, cara. Todas às vezes que tem algum tipo de dinâmica você fala: Não, isso aqui é um jogo, tudo está certo lá fora. Para mim, cara, modéstia à parte, mas escutar falso, mentiroso, coisa que eu escutei, não vou lidar com isso com naturalidade", argumentou o atleta.