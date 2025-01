Ana Hickmann e Edu Guedes escolhem local para cerimônia de casamento

Casório vindo aí! Ana Hickmann e Edu Guedes estão nos preparativos para o casamento que acontecerá em 2025. De acordo com informações reveladas pela assessoria de imprensa da apresentadora, o casal escolheu um lugar especial para selar o matrimônio.

A união vai acontecer na fazenda de Edu Guedes, no interior de São Paulo. Chamada de Casa Gialla, o local é onde o casal costuma aparecer em vídeos no YouTube, que inclusive leva o mesmo nome do lugar.

Mas, por enquanto, as definições do casório se resumem a isso, uma vez que a fazenda está passando por reformas.

Ainda não temos muitas informações, pois eles não marcaram o casamento. Estão esperando a obra terminar, revelou ainda a assessoria de Ana.

Vale lembrar que eles noivaram em setembro de 2024 em um reunião íntima, em Araras, no interior de São Paulo.