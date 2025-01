Presidente do Santos se pronuncia sobre volta de Neymar Jr. ao clube: Vem ser feliz de novo!

Não se fala em outra coisa a não ser na volta de Neymar Jr. ao futebol brasileiro. O atacante, que se despediu do Al-Hilal na última segunda-feira, dia 27, após reincidir com o clube saudita, vem sendo amplamente especulado como novo reforço do Santos.

E na tarde desta terça-feira, dia 28, Marcelo Teixeira, atual presidente do clube, fez uma publicação dando a entender que o jogador está realmente de volta ao time que o revelou. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, ele deseja boas vindas ao craque.

Nas imagens narradas por Teixeira, ele relembra quando, ainda muito novo, Neymar Jr. foi descoberto e chegou ao Santos:

- Lembro, como se fosse hoje, quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto seu talento. E que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo.

Marcelo ainda segue:

- Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: Eu vou, mas eu volto. Lembra? Tenho certeza que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo.

O presidente do clube finaliza, afirmando que a torcida aguarda o atleta de braços abertos:

Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos.