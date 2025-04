Ana Maria Braga fala sobre casamento e futura aposentadoria: Preciso também viver

Ana Maria Braga está vivendo uma nova fase de sua vida. Aos 76 anos de idade, ela acabou de se casar pela quinta vez. O felizardo é o empresário e jornalista Fábio Arruda, de 54 anos. Em entrevista à jornalista Monica Bergamo, a apresentadora do Mais Você abriu o coração sobre o casamento e a vida profissional.

Segundo Ana, os dois se conheceram nos bastidores da TV Globo e foi encanto a primeira vista:

- Eu conheci ele na época da Covid [em 2021]. Eu estava trabalhando aqui [na sede da Globo, em São Paulo], e ele também. Ele estava parado naquele corredor [entre os estúdios] e estava de máscara, aí eu olhei esses olhos maravilhosos [Ana olha pra ele]. Mas ele me olhou também. Não foi um olhar de quero tirar uma foto, sabe? Olhou de verdade. No começo, ninguém acreditou [que iria durar]. Agora já faz quatro anos e pouco, e a gente quis oficializar esse namoro.

O romance deu certo e seguiu firme nos quatro anos seguintes:

- A gente é sempre muito low profile [discreto], não faz marketing pessoal, porque acho que a minha vida pessoal é a minha vida pessoal. Eu respeito quem quer saber, respondo, não minto. Às vezes, a gente coloca fotos nossas na rede social, porque é legal também compartilhar. Se eu fui uma das primeiras pessoas na televisão a falar que estava com câncer, por que vou mentir agora em um relacionamento? Vocês moram juntos? Não, a gente fica junto hoje praticamente a semana toda, mas ele tem o canto[apartamento] dele. Se ele quiser voltar pra lá, ele volta. A gente já trabalha junto.

Ana já foi casada quatro outras vezes, mas segundo contou, esse foi o pedido de casamento mais lindo que já recebeu:

- Já faz um tempo que a gente noivou. A gente foi viajar para Paris, e ele preparou toda uma surpresa. Fomos passear nas margens do rio Sena, e tem aqueles lugares que o pessoal fica deitado, tem mesa, guarda-sol. Estava um dia lindo. A gente sentou ali, ele abriu um champanhe e tirou esse anelzinho[mostra o anel] e um pingente, também de brilhante, e ficamos noivos.

Aposentadoria

Ana também contou que está se preparando para a aposentadoria, mas tranquilizou dizendo que tudo acontecerá gradualmente.

- Tenho que estar preparada antes de as pessoas me falarem, olha, acho que tá bom, vai parar. Acho que tenho que ter consciência [do momento] em que não vou mais ter a capacidade de fazer com alegria aquilo que faço hoje. E tenho que prestar, atenção, porque preciso também viver, sem acordar 5 horas da manhã, e ter a liberdade que eu nunca tive nesses últimos quase 40 anos em que estou voltada para uma rotina bem pesada.

Por enquanto, ela ainda está curtindo apresentar seu famoso programa:

- Ter um dia produtivo, fazer o que eu gosto. Penso assim: se não fizer isso, o que vou fazer que eu goste tanto quanto gosto disso? Não tem. Por que vou deixar de fazer uma coisa que me dá alegria e satisfação? Quando tiro 15 dias [de férias], fico doida para ir embora para trabalhar, porque isso aqui é uma construção diária. Hoje, a gente estava falando [no programa] de aposentadoria. Você não sabe o prazer que me dá ver uma matéria bem feita. E de ter acompanhado essa ideia nascer. Porque eu faço produção junto com a minha equipe. Não chego aqui pra ler TP. Não tem um dia igual a outro. Nenhum, nenhum, nenhum. E cada vez conheço mais gente interessante e aprendo alguma coisa. É muito legal o que eu faço.