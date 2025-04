Membros do Brat Pack, elenco de 'Clube dos Cinco' se reúne em evento em Chicago

Lançado em 1985, Clube dos Cinco é considerado um dos melhores filmes adolescentes de todos os tempos. Dirigido por John Hughes, o longa trazia Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy e Emilio Estevez como um grupo de desajustados que se conecta durante um período na detenção. 40 anos depois, o quinteto de atores se reuniu durante a C2E2, a comic-con de Chicago, para celebrar o importante aniversário da produção.

Essa foi a primeira vez que Clube dos Cinco se reuniu de forma completa, uma vez que Estevez não compareceu a nenhum outro evento que celebrou o filme. "Eu não fui a nenhum dos meus reencontros de colegial", disse o ator e diretor. "Mas esse reencontro parecia especial. É aqui em Chicago, onde rodamos o filme, obviamente é o 40º aniversário, senti que estava na hora." Além de justificar sua primeira aparição, Estevez ainda garantiu que sua ausência em outros painéis dedicados ao longa não foi por problemas de relação com o restante do elenco. "Amo todos eles."

Durante o painel, moderado pelo jornalista e podcaster Josh Horowitz, o elenco relembrou histórias de bastidores, incluindo o cronograma intenso de filmagens, que ocupavam seis dias por semana. Quando tinham folga, no entanto, eles se aventuravam por Chicago. "Não encontrávamos nenhum lugar (...) que deixasse um cara de tênis e outro de botas de motociclista entrar", lembrou Nelson. "Achamos um lugar, chamado Jazz Bulls, que não existe mais. Era o melhor lugar do mundo. Eles nos deixaram entrar, não se importavam com o que vestíamos. Então, aproveitamos Chicago três horas por vez, um dia por semana."

Durante essas raras folgas, o diretor John Hughes ainda servia como guia para os jovens atores, levando-os a clubes de jazz, lojas de discos e a um show de Prince.

O elenco também comentou a relação com Hughes e como o cineasta os fez se sentirem parte do processo criativo do filme. "Ele gostava da gente. Eu não sabia o quão raro seria encontrar um diretor que gostasse dos atores", disse Nelson.

Lembrando-se de ter improvisado a cena em que sua personagem, Claire, fuma maconha pela primeira vez, Ringwald contou que o diretor "gostou tanto" de sua atuação, que mostrou a filmagem para sua mãe. "Minha mãe ficou sentada lá assistindo à filha dela fingindo estar chapada por 20 minutos." À época, a atriz tinha 17 anos.

Sobre a onda de refilmagens que tem dominado Hollywood nos últimos anos, Ringwald disse não acreditar em um remake de Clube dos Cinco, embora pontue que o filme ainda pode inspirar novas produções adolescentes. "É um filme muito branco. Nós não vemos muitas etnias. Não falamos de gênero nem nada disso, e acho que isso não representa o mundo atual. Gostaria de ver filmes inspirados em Clube dos Cinco, mas seguindo outras direções."

"Quando você pensa em sugerir esse filme hoje em dia, sobre cinco jovens que passam o dia todo na detenção, os executivos te expulsariam da sala", disse Estevez. "Eles diriam onde estão os monstros? Onde estão as batidas de carro? Cadê os efeitos visuais?"

"Clube dos Cinco não foi pensado como os grandes filmes de franquia de hoje", seguiu o ator. "Tinham muitos riscos envolvidos, mas acho que esse filme nunca seria feito hoje em dia."

Escrito e dirigido por John Hughes, Clube dos Cinco se tornou um fenômeno adolescente após seu lançamento, com diversas gerações ainda abraçando o filme como um dos melhores contos de amadurecimento já produzidos por Hollywood. O sucesso do longa e de O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, de Joel Schumacher, fez seus jovens astros ficarem conhecidos como o Brat Pack, termo cunhado pelo jornalista David Blum para classificar atores que frequentemente atuavam em filmes adolescentes - Estevez, Nelson e Sheedy chegaram a trabalhar em ambos os longas e ficaram marcados pelo título por anos.

Clube dos Cinco está disponível na loja do Prime Video.