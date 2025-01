Homem é preso por tráfico de drogas em Santo André

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na tarde desta segunda-feira (27), em Santo André. Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante patrulhamento na Avenida Prestes Maia, quando os agentes entraram na Rua Teresinha.

De acordo com as informações, um indivíduo não identificado gritou “Olha o rapá!”, chamando a atenção do suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença policial. Antes de correr, ele teria jogado uma sacola preta, que foi apreendida. O homem foi detido após a tentativa de fuga.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André.