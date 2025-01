Sesc São Caetano promove empoderamento feminino com o projeto 'Autonominas'

O Sesc São Caetano dá continuidade ao projeto Autonominas, que busca promover a emancipação e o empoderamento feminino por meio de oficinas e rodas de conversa voltadas para o desenvolvimento de habilidades práticas e teóricas. Com o objetivo de criar um espaço de acolhimento e aprendizado, o projeto incentiva reflexões, autoconhecimento e a construção de uma autonomia que permita às mulheres fazer escolhas conscientes, reivindicar direitos e transformar suas realidades pessoais e profissionais. As atividades são destinadas a mulheres maiores de 18 anos, com inscrições abertas a partir de 28 de janeiro.

Em fevereiro, duas oficinas ganham destaque na programação: "Costura Criativa – Absorventes Reutilizáveis", que acontecerá de 3 a 24 de fevereiro, às segundas-feiras, das 19h às 21h, e ensinará a confecção de absorventes reutilizáveis, abordando temas como sustentabilidade, economia e cuidados pessoais; e "Elétrica Residencial Básica para Mulheres", que será realizada no dia 13 de fevereiro, das 18h às 21h, oferecendo conhecimentos práticos para manutenção e reformas domésticas, com foco na desconstrução de estereótipos de gênero.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano

Recomendação etária: Livre

Inscrições na Central de Atendimento

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal Sesc SP

Horário de atendimento do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.