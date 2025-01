Maurício Souza reprova lambreta de atacante em vitória do Guarani: 'Desnecessário'

O Guarani vem superando as expectativas neste início de Campeonato Paulista ao se manter firme na liderança do Grupo B. Neste domingo, o time bugrino derrotou o Noroeste por 2 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, com uma atuação consciente, com direito à lambreta de Matheus Régis, drible que incomodou o técnico Maurício Souza por ter sido usado nos minutos finais da partida.

"A gente sabe que o futebol tem nuances que precisamos respeitar. Eu sou favorável em dar liberdade para o atleta fazer o drible como quiser. Mas também entendo que faltavam poucos minutos, ganhando de 2 a 0, e isso pode parecer falta de respeito", disse o treinador, que revelou ter conversado com os jogadores adversários.

"Eu acho que o Matheus Régis precisa escolher o melhor momento. Foi desnecessário naquele momento. Não é um drible convencional, pode gerar confusão e pedi desculpas aos jogadores por isso", completou o técnico do Guarani.

O comandante da equipe aproveitou também para tranquilizar os torcedores ao negar que o meia Caio Mello havia sido poupado por causa de uma lesão. Segundo Maurício de Souza, a decisão por deixar o atleta fora da partida foi para evitar desgaste.

"O Caio vinha de três jogos atuando 90 minutos e são jogos atropelados. Nosso time pressiona quase todo o tempo, dificilmente abaixa as linhas e houve um desgaste por isso. Optamos por preservá-lo porque qualquer lesão mais grave você perde o jogador no restante da competição", finalizou.

Com sete pontos, o Guarani lidera o Grupo A, à frente de Santos (4), Red Bull Bragantino (3) e Portuguesa (2). O próximo desafio já é nesta quarta-feira, às 18h30, diante do Mirassol, no José Maria de Campos Maia, pela quinta rodada.