Boliviano que pertence ao Santos é preso por injúria racial em jogo da Série B

Emprestado pelo Santos ao América-MG, o jogador Miguel Ángel Terceros Acuña, mais conhecido como Miguelito, foi preso em flagrante neste domingo após cometer injúria racial em partida da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta de 21 anos proferiu insulto racista contra Allano, do Operário, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O Estadão busca contato com a defesa do atleta e a matéria será atualizada em caso de manifestação.

O caso aconteceu aproximadamente aos 30 do primeiro tempo da partida, válida pela sexta rodada da Série B. Miguelito teria xingado Allano de "preto do c..." após falta marcada a favor do Operário. O árbitro Alisson Sidnei Furtado aplicou o protocolo antirracismo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e paralisou o jogo por cerca de 15 minutos.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a ofensa foi confirmada pela vítima e pelo capitão do Operário, Jacy, que presenciou o ocorrido. Apesar de o insulto não ter sido registrado pelas imagens da transmissão, os depoimentos foram considerados suficientes para a prisão em flagrante.

"A Polícia Civil solicitou acesso a imagens de outros ângulos que possam ter registrado a fala do jogador. O inquérito policial deverá ser concluído nos próximos dias", explicou o delegado da PCPR Gabriel Munhoz.

Os envolvidos foram encaminhados pela Polícia Militar à unidade da PCPR em Ponta Grossa, onde foram colhidos depoimentos e Miguelito foi autuado em flagrante. O jogador foi encaminhado para sistema penitenciário e permanece preso.

O Estadão entrou em contato com o América-MG e o clube informou que aguarda os desdobramentos da investigação para se manifestar. A delegação do time mineiro desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira. Um dirigente permaneceu no Paraná junto de um advogado pessoal de Miguelito para acompanhar o caso. A reportagem também procurou o Santos e a CBF, mas ainda não houve manifestação.

Em nota, o Operário informou que "irá prestar todo apoio ao jogador Allano e lamenta a continuidade da partida sem modificações, uma vez que o protocolo foi acionado, e está buscando imagens claras que confirmem a alegação."