Zagueiro da Inter de Milão pede 'alerta máximo' com Lamine Yamal em semi da Liga dos Campeões

Após um eletrizante empate de 3 a 3 pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões na Espanha, entre Barcelona e Inter de Milão, as duas equipes voltam a se enfrentar pela partida que vale vaga à final do torneio nesta terça-feira. Preocupado em neutralizar a principal arma do time espanhol, o zagueiro Bastoni pediu, em entrevista coletiva, um alerta máximo no jovem atacante Lamine Yamal.

Os dois já tinham se encontrado no ano passado quando foram rivais na Euro-2024. Naquele confronto de seleções, a Espanha venceu os italianos por 1 a 0. Desde então, o zagueiro italiano passou ter uma admiração especial pelo adversário que vai enfrentar no San Siro.

"Quando nos enfrentamos (em 2024), ele ainda não estava no nível em que se encontra agora. Fiquei impressionado com o que fez (no duelo de ida, na Espanha). Protagonizou lances incríveis. Acho que Lamine Yamal está entre os melhores do mundo", afirmou.

Para evitar surpresas jogando em casa, Bastoni fez algumas recomendações aos companheiros encarregados da marcação. "Teremos que dobrar ou até triplicar a marcação, como fizemos na partida de ida, mas sem exagerar. Se não tivermos cuidado, vamos criar espaços para outros jogadores do time deles", comentou.

Sobre o confronto e o fato de atuar em casa no embate que define um dos finalistas da Liga dos Campeões, Bastoni deixou tudo em aberto. "Acho que está 50% de chances para cada um e será um jogo muito parecido com o disputado no estádio do Barcelona. Estou feliz porque vou ter o apoio das arquibancadas."

Inzaghi também esteve na entrevista e comentou como fazer para neutralizar o jovem astro do Barcelona. "Temos que tentar fazer com que ele não pegue na bola. Mas isso é impossível no futebol moderno. Yamal é um talento enorme, principalmente pela pouca idade", disse o treinador sobre o atleta de 17 anos.