SP tem novo alerta para chuva forte e monta gabinete de crise; veja previsão

Após a cidade de São Paulo ser atingida por um forte temporal na sexta-feira, 24, a previsão é de que a capital e outras cidades do Estado tenham chuvas intensas nos próximos dias.

Conforme a Defesa Civil Estadual, a chegada de uma frente fria poderá causar, a partir deste domingo, 26, tempestades com rajadas de ventos e raios em algumas regiões. Por este motivo, será criado um gabinete de crise para atender as ocorrências mais urgentes e vai funcionar entre segunda, 27, e terça-feira, 28.

"A Defesa Civil vai utilizar também os avisos de alerta Cell Broadcast, quando necessário", disse o órgão, em nota. A mensagem com aviso para as pessoas em áreas de risco se protegerem foi disparada pela primeira vez na capital paulista durante as chuvas de sexta. O alerta chega mesmo para os celulares que não estão previamente cadastrados.

Os volumes esperados para os temporais variam de acordo com a região do Estado, diz o governo de São Paulo, que não precisou a quantidade que poderá cair em cada área. Informou apenas que alguns locais podem registrar chuva de forte intensidade, com acumulados altos. As regiões citadas são:

Capital, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas e Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Região de Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara, que podem registrar chuva de forte intensidade, com acumulados altos.

Outras regiões devem ter chuva de intensidade moderada, mas com acumulados altos. São os casos de:

Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.

O gabinete de crise será montado para coordenar as ações relacionadas aos eventos climáticos previstos, que poderão ser extremos. "Empresas reguladoras de serviços públicos, representantes de concessionárias de abastecimento de água e energia também atuam no gabinete para uma pronta resposta, caso necessário", diz o governo.

Calor intenso e mais chuva: a previsão para os próximos dias

Nos próximos dias, a previsão é de temporais entre o final das tardes e o início da noite, ainda com sensação de tempo abafado. A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo no domingo, 26, deve reforçar os temporais, principalmente a partir da tarde. As simulações atmosféricas mais recentes indicam que o forte calor, com temperaturas bem acima da média, deve diminuir a partir da segunda-feira, 27.

O domingo, 26, será marcado por chuva moderada a forte a partir do período da manhã, que deve receber o reforço da chegada de uma frente fria ao litoral paulista. Essa condição proporciona a ocorrência de chuvas com maior volume e de forma generalizada ao longo do dia.

Esse cenário aponta para a formação de alagamentos intransitáveis, queda de árvores e transbordamento de rios e córregos. As temperaturas variam entre a mínima de 21°C e a máxima por volta dos 28°C, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 60%.

A segunda-feira, 27, também deve registrar chuvas fortes na Capital paulista e cidades vizinhas da grande São Paulo. O dia começa com termômetros na marca dos 20°C, com sol entre muitas nuvens. A máxima prevista é de 26°C, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 67%.

"No período da manhã, pancadas isoladas de chuva e temporais durante a tarde, que se prolongam para o período da noite, aumentando a condição para novos transtornos durante as precipitações", informou o Centro de Gerenciamento Climático da Prefeitura de São Paulo.

Eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais comuns em São Paulo

Conforme mostrou o Estadão, em reportagem publicada em 2023, a frequência de chuvas extremas na Grande São Paulo triplicou em uma década, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre a primeira e a segunda décadas deste século (2001/2010 e 2011/2020), os temporais acima de 100 milímetros passaram de dois para sete dias a cada dez anos. Já a chuvas fortes, acima de 80 mm, aumentaram de 9 para 16 dias. Um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado.

Os dados confirmam o que especialistas já vêm alertando: com as mudanças climáticas, serão cada vez mais comuns eventos extremos como tempestades, ondas de calor, queimadas e estiagens severas, e o Brasil pode ser um dos países mais afetados.

Nesta sexta-feira, a capital paulista registrou 125mm de chuva em duas horas. O volume dos temporais está sendo considerado histórico. Trata-se da terceira quantidade de precipitação registrada na cidade nos últimos 64 anos. Em duas horas de temporal, foram contabilizados 125mm de chuva - 43,4% do previsto para todo mês de janeiro, 288 milímetros.

Os números são superados apenas pelos dias 21 de dezembro de 1988 (151.8 mm) e 25 de maio de 2005 (140.4 mm). Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), computados na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, que faz as medições desde 1961.