Acidente com ônibus universitário deixa mortos e feridos no RS

Um grave acidente envolvendo um ônibus da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) resultou na morte de pelo menos sete pessoas na manhã desta sexta-feira (4), no município de Imigrante, localizado na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul.





O veículo transportava alunos e professores do curso técnico em paisagismo para uma atividade externa quando saiu da pista e despencou de um barranco na RSC-453, conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Ao todo, havia 35 ocupantes no ônibus.





A excursão tinha como destino um viveiro especializado em cactáceas, bastante conhecido na região. O local do acidente é de difícil acesso, com terreno acidentado e cercado por vegetação densa. Imagens feitas no local mostram o veículo tombado em meio à mata, com máquinas pesadas e equipes de resgate trabalhando na operação.





Os feridos foram levados para unidades de saúde nas cidades vizinhas de Teutônia, Estrela e Lajeado. A prefeitura de Imigrante emitiu nota pedindo reforços para o atendimento médico e suporte aos familiares das vítimas. Grupos de bombeiros militares e voluntários participam da ação de resgate.





Imigrante, que fica a cerca de 120 quilômetros da capital Porto Alegre, tem cerca de 3 mil moradores e recebe visitantes atraídos por seu turismo ecológico. O cactário local, conhecido por abrigar uma das maiores coleções da América Latina, é frequentemente visitado por estudantes e pesquisadores da área.





A UFSM decretou luto oficial de três dias e cancelou todas as atividades acadêmicas do curso técnico até o sábado (5). A instituição também enviou profissionais da área de saúde e assistência social para acompanhar os desdobramentos e prestar apoio aos envolvidos.

Leia a nota da UFSM na íntegra:

"A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) manifesta profundo pesar à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) pela trágica perda de integrantes do Colégio Politécnico, vítimas do acidente com o ônibus ocorrido em Imigrante (RS), neste dia 4."