Unipar inaugura fábrica para atender saneamento e setores de higiene e limpeza do Nordeste

A Unipar, do empresário Frank Geyer Abubakir, avançou em sua estratégia de expansão ao inaugurar sua nova fábrica no Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (BA). A unidade foi projetada para suprir a crescente demanda por ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e soda cáustica — produtos para o saneamento básico e para os setores de higiene e limpeza — no Nordeste, região que deverá liderar o desenvolvimento de infraestrutura sanitária na próxima década. Além disso, a empresa já estruturou a implantação de novos equipamentos para direcionar parte da produção para o agronegócio também.

“A inauguração dessa unidade é um marco na história da Unipar. Estamos expandindo não apenas nossa capacidade produtiva, mas também nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e proximidade com os clientes. Vamos atender principalmente a expansão do saneamento básico previsto pelo marco do setor e também os segmentos de produtos de higiene e limpeza. Pilares essenciais para a saúde, dignidade e qualidade de vida de toda as pessoas”, destaca Rodrigo Cannaval, CEO da Unipar.

Este é o primeiro projeto greenfield da Unipar – concebido, planejado e executado integralmente pela empresa, sem aproveitar estruturas pré-existentes. Com tecnologia de ponta e ecoeficiência, a unidade, iniciada em dezembro de 2024, tem capacidade instalada para produzir 20 mil toneladas de cloro, 22 mil toneladas de soda cáustica, 23 mil toneladas de ácido clorídrico e 160 toneladas de hipoclorito de sódio por ano. Serão implantados ainda equipamentos para viabilizar a produção de matérias primas para o agronegócio.

Localizada estrategicamente, a nova planta da Unipar em Camaçari oferece fácil acesso a importantes vias de transporte e ao Porto de Aratu, fundamental para o escoamento da produção. Esse posicionamento fortalece a competitividade da empresa e garante melhores condições no transporte dos produtos. Além de expandir a capilaridade geográfica da Unipar, marcando sua primeira unidade fora do Estado de São Paulo, a fábrica está alinhada às metas do Marco Legal do Saneamento, que busca assegurar o acesso à água e ao tratamento de esgoto.

Energia limpa e eficiência

Toda a energia elétrica utilizada na fábrica de Camaçari é proveniente de fonte 100% renovável, gerada no Parque Eólico de Tucano, também na Bahia. A Unipar, por meio de uma joint venture, atua como autoprodutora e possui participação em 25 aerogeradores, que juntos somam uma potência de 60 megawatts, dentro do total de 155 MW de capacidade instalada do empreendimento. Essa operação reforça o compromisso da empresa com a meta de ultrapassar 80% de uso de energias renováveis em sua matriz energética até 2025, no Brasil.

Concebida para otimizar o consumo de energia, a unidade adota a tecnologia de membrana zero gap, que reduz o consumo de energia elétrica em aproximadamente 10% em comparação às tecnologias tradicionais.

“A nova fábrica foi projetada para ser uma referência em segurança, eficiência e sustentabilidade, alinhando nosso crescimento às demandas do mercado e aos princípios de responsabilidade ambiental, enquanto reforçamos nosso compromisso de reduzir impactos e ampliar o uso de energias renováveis”, enfatiza Ricardo Congro, diretor Industrial da Unipar.