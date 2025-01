Charge - 26 de janeiro de 2025

Os cartórios instalados nas cidades do Grande ABC registram até o fim do ano passado o protesto de R$ 523,1 milhões em dívidas geradas pelo não pagamento de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). O montante representa alta de 18,1% sobre 2023, que fechou com R$ 443 milhões.

O protesto é apenas um dos problemas de quem deixa de recolher o tributo. O CPF do dono do automóvel é inscrito na base de dados do governo e seu nome é negativado. Em cerca de 30 dias o Estado pode enviar o CPF ou CNPJ ao sistema de proteção ao crédito. A partir deste momento, ele fica impedido de abrir ou movimentar conta bancária, solicitar empréstimo, comprar, financiar ou vender um imóvel, receber aposentadoria, tirar o passaporte, participar de concurso ou tomar posse em cargo público, receber prêmio de loteria.