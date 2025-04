Haddad: Taxa de retorno do Brasil chega a até 15%, nenhuma economia possibilita essa taxa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não ignorou nesta terça-feira, 8, os riscos trazidos pelas tarifas do presidente Donald Trump, que atingem, em especial, a China, principal parceiro comercial do Brasil. No entanto, ele disse ver condições para o Brasil reagir a choques internacionais e, ao mesmo tempo, atrair investimentos.

Citando relatos que ouve no setor produtivo, Haddad ressaltou que nenhuma outra economia entrega a taxa de retorno oferecida pelo Brasil, de até 15%. "Você tem um subinvestimento crônico no Brasil há muito tempo. Você tem uma quantidade de projetos em carteira com taxas de retorno muito elevadas", comentou o ministro durante participação em fórum do Bradesco BBI.