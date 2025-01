Akira Auriani lança três projetos voltados à sustentabilidade

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), lançará amanhã (27) três projetos voltados à sustentabilidade, ligados à Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal.

Para se adequar à Agenda 2030 – plano de ação global para o desenvolvimento sustentável, estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) –, o governo municipal apresentará a Agenda Pública Ambiental, que visa incentivar a adoção de práticas sustentáveis na administração pública municipal.

A medida prevê a implementação de projetos e ações que garantam o cumprimento dos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), bem como das práticas de educação ambiental e da sensibilização para redução de consumo e de perdas na Prefeitura.

O projeto prevê ainda a criação de uma rede de suprimentos da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e do Observatório do Clima, além da implementação, adequação e regulamentação de legislações, do licenciamento ambiental e digital, e do Sistema Geoportal, entre outras ações.

A Prefeitura também vai lançar o Recicla RGS, que visa estimular o descarte seletivo em duas frações: secos e úmidos, a partir do momento em que o produto vira resíduo nas mãos do consumidor. “O programa de Educação Ambiental é inspirado no modelo japonês em que as crianças são convidadas a praticar o descarte com pequenos resíduos. Inicialmente, será implementado no Paço Municipal e, em suas outras etapas, seguirá para os demais prédios públicos. Vai se consolidar na implementação em âmbito do município”, informou a administração municipal.

Já o Programa Pegada Legal estabelece ações para o bem-estar animal, atendendo à fauna doméstica e silvestre. Entre as ações que integram a medida, estão a regulamentação do Pet Eterno e do RGA (Registro Geral do Animal).

O governo projeta ainda a criação do Fundo de Bem-estar Animal e do Departamento de Fauna Silvestre, além de um conselho para o setor. Também estão previstas a reestruturação e a regulamentação de leis, ações pontuais e contínuas de preservação, bem como de sensibilização, cuidado e manejo animal.

Segundo a Prefeitura, será feito combate sistemático ao tráfico e aos maus-tratos a animais, tanto domésticos como silvestres. A administração também intensificará a educação ambiental para a fauna silvestre, entre outras ações que serão divulgadas posteriormente.

PLANO DE METAS

As ações integram o plano de metas Recomeça Rio Grande, iniciativa para os primeiros 100 dias de governo que visa atender demandas urgentes da população e reorganizar a administração municipal. O programa está estruturado em cinco eixos: Saúde e Bem-Estar; Educação e Cultura; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Desenvolvimento Econômico; e Sustentabilidade e Meio Ambiente, com ações de arborização, educação ambiental, incentivo à reciclagem e proteção de áreas verdes.

Em entrevista recente ao Diário, Akira reforçou o compromisso de reconstruir o município com transparência, organização e trabalho. “Queremos mostrar que é possível, com dedicação e planejamento, devolver à população o orgulho de viver em Rio Grande da Serra."