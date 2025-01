Marcelo Lima inaugura Centro de Mudanças Climáticas

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), entrega amanhã o CMEC (Centro de Mudanças Climáticas), que tem como objetivo desenvolver a capacidade institucional da Prefeitura em lidar com planejamento climático.

Segundo o governo municipal, projetos e políticas públicas estão alinhados à estruturação do Centro e da Defesa Civil, assim como a captação de recursos e a educação ambiental para a população.

O equipamento é fundamental para capacitar o poder público e a sociedade civil para lidar com os impactos das mudanças climáticas. A formação ambiental será implementada em conjunto com a Secretaria de Educação, com a inserção da causa ambiental na grade pedagógica e oferecendo atividades de formação aos moradores”, informou a Prefeitura.

INTEGRAÇÃO

O governo municipal destacou que o centro municipal vai trabalhar de forma integrada às demais cidades do Grande ABC e com o Consórcio Intermunicipal, dentro do plano de encontrar soluções em conjunto para diminuir impactos das mudanças climáticas na região.

Segundo o prefeito, São Bernardo tem o compromisso de ser protagonista na gestão climática. “O Centro Municipal de Emergências Climáticas vem para chamar atenção para o debate das mudanças climáticas.”

A criação do Centro de Mudanças Climáticas foi estabelecida por meio de decreto publicado na edição de sexta-feira (24) do Jornal Notícias do Município.

O equipamento será coordenado em conjunto pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal com a Coordenadoria da Defesa Civil. Entretanto, o CMEC será composto pelo Fundo Social de Solidariedade e diversas secretarias municipais, dentre as quais Cidadania e Pessoa com Deficiência, Coordenação Governamental; Habitação; Obras e Planejamento Estratégico; Saúde; e Segurança Urbana.

“Recebi a missão do prefeito de colocar a agenda ambiental no centro da política municipal, o que significa tirá-la de um espaço residual. O Centro de Emergências Climáticas expressa o compromisso desta gestão com o enfrentamento dos eventos climáticos extremos”, ressaltou a secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal, Ruth Cristina Ramos, em entrevista recente.

Entre as atribuições do Centro, estão estabelecer mecanismos institucionais para monitoramento de eventos climáticos extremos; atuar de forma transversal na implementação de estratégias para lidar com os efeitos negativos das mudanças do clima; e definir diretrizes e protocolos para ação da prefeitura nas ações de atendimento às emergências climáticas.