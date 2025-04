Taka promete acabar com pancadões e busca novo ‘Tempestade’

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), ao fazer balanço dos 100 primeiros dias de governo, afirmou que, com muita determinação e investimentos em segurança, ‘vai acabar com os pancadões’. As estatítiscas comprovam a intensificação do combate por parte do governo a esse tipo de festa, motivo de reclamações constantes da população. Para o prefeito, os pancadões ‘são um grande câncer na cidade, prejudicando os trabalhadores que têm o problema na porta de casa’.

“Já temos mapeados todos os pontos de pancadões e estamos fazendo incursões para prevenção. Para se ter uma ideia, em relação a denúncias atendidas, em 2024 tiveram sete. Já este ano, em 90 dias, foram 32. Então, atendemos 457% a mais do que foi atendido no ano passado. Quanto a operações, em 2024 foram 74. Em 90 dias fizemos 114, ou seja, 54% de aumento em um trimestre em comparação ao ano passado inteiro”, detalhou Taka.

O prefeito destacou os investimentos em segurança neste primeiro trimestre de gestão, dentre os quais licitação para locação de seis novas viaturas, aquisição de equipamentos para dispersão e treinamento da equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).

Taka ressaltou ainda a intensificação das rondas escolares e a retirada dos veículos utilizados pelos secretários, para que os recursos destinados à locação fossem revertidos em equipamentos da segurança.

“Estamos agindo preventivamente com a Operação Presença, para evitar a formação do pancadão. É claro que após a formação não dá para entregar uma rosa. Precisa ter uma medida mais enérgica, que vem sendo feita com a equipe da Romu e, claro, com equipamentos como bomba de luz (arma não letal que perturba a visão com luz piscante).”

COMBATE OSTENSIVO

Quanto ao ‘Tempestade’ (equipamento que dispersa jatos de água adquirido na gestão do ex-prefeito Lauro Michels - PV), Taka afirmou que está sucateado, mas vai ser mais uma ferramenta dentre muitas no combate ostensivo ao pancadão. “Estamos, por meio de uma emenda parlamentar, tentando aquisição de novo equipamento”, afirmou o prefeito.

Taka afirmou que o governo também busca alternativas de lazer para os jovens, como forma de prevenção aos pancadões. Dentre as medidas estão aumento das vagas em oficinas culturais e em atividades esportivas, como as escolinhas de futebol, bem como a implementação do Escola Bonita, que entre as novidades traz aulas de informática e robótica para os estudantes da cidade.

“Queremos evitar o pancadão de forma estratégica, trazendo para os jovens alternativas. Queremos trazer também qualidade e segurança, principalmente à nossa Guarda Municipal, agora a Polícia Municipal, para dar contrapartida nas dispersões (nos pancadões) e aos jovens, acima de tudo, opções de lazer, cultura e esporte como alternativa. Em relação à questão da segurança, (o Tempestade) é um projeto que está dentro do nosso radar para trazer essa qualificação (ao trabalho das forças policiais)”, afirmou o emedebista.