Defesa Civil alerta para fortes chuvas até terça-feira

As Defesas Civis de Santo André e Ribeirão Pires, além do órgão estadual, emitiram alerta de chuvas intensas entre hoje e terça-feira (28). A previsão é de calor intenso nesses dias, com temporais no período da tarde, com possibilidades de raio, queda de granizo e rajadas de vento até 70 km/h.

Os órgãos orientam que a população evite sair de casa nesses dias e busque abrigo em local seguro. “Em caso de ventania, a Defesa Civil recomenda que se mantenha longe de árvores ou de qualquer estrutura que apresente risco.”

Além disso, é indicado não enfrentar alagamentos e é preciso ficar atento a sinais de deslizamentos, como rachaduras ou inclinação de árvores e postes.

A chuva que atingiu a Capital na tarde de ontem foi a terceira maior da história, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). De acordo com o órgão, foram 125,4 milímetros de chuva, um dos maiores já registrados desde o início da série histórica, em 1961. A cidade registrou diversos pontos de alagamentos, alto volume de congestionamento e diversas estações de trem e metrô foram afetadas.

No Grande ABC foram contabilizadas ocorrências de queda de árvore e pontos de alagamento em alguns municípios. A Linha 10-Turquesa da CPTM teve a circulação de trens interrompida entre as estações Brás e Tamanduateí, por volta das 18h. O sistema de Ônibus Paese foi acionado para atender os passageiros.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil Municipal (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).