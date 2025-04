Comitê do Polo Petroquímico promove Fórum de Diálogo Social em Mauá

O COFIP ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) promove o 8º Fórum de Diálogo Social em Mauá, nesta quinta-feira (10), às 18h, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Rua Zequinha de Abreu, nº 338, bairro Jardim Sônia Maria). Este ano, os fóruns voltam a ser realizados em dias úteis, no período noturno, para facilitar a participação de todos.

Os fóruns são reuniões abertas que acontecem três vezes por semestre nos municípios de Mauá, Santo André e Parque São Rafael, regiões próximas ao Polo Petroquímico do Grande ABC. O objetivo é reunir moradores da comunidade, empresas associadas ao COFIP ABC e representantes de órgãos públicos para conversar sobre temas importantes para a população.

Esses encontros fazem parte do PCP (Plano de Comunicação e Participação), implantado em 2022, a partir de um ofício da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), com o objetivo de aproximar a população do entorno das empresas do Polo, promovendo uma comunicação mais ampla, com informações oficiais e desmistificando temas sobre segurança, saúde e meio ambiente.

Desde 2022, já foram realizadas 22 reuniões, discutindo temas como aprimoramento das operações industriais, emissões e monitoramento de poluentes, vagas de emprego, projetos sociais, qualificação profissional, tratamento de resíduos e medição de ruídos, sempre com foco em SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente).

O modelo de fórum social, em qualquer lugar do mundo, pleiteia uma participação tripartite, ou seja: empresas, comunidade e poder público. Desta forma, a fim de apoiar a ação, a Secretaria do Trabalho e Renda do município de Mauá estará presente com a Van do Trabalhador, oferecendo oportunidades de emprego para moradores da região e de áreas próximas, como o Parque São Rafael. Os interessados poderão se candidatar a vagas disponibilizadas por empresas cadastradas no sistema da Secretaria. É importante levar currículo e documento de identificação para aproveitar essa oportunidade.

Vale destacar que essas vagas são de outras empresas da região que participam do programa de empregabilidade da Secretaria. Também já foram definidas as datas para os próximos fóruns do 1º semestre:

Parque São Rafael - 15 de maio

Santo André - 11 de junho

O evento é aberto ao público, e não é necessário fazer inscrição.