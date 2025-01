Após susto de saúde, Jade Magalhães posta foto de Luan Santana com a filha, Serena

Que fofura! Jade Magalhães compartilhou neste sábado, dia 25, um momento de pai e filha entre Luan Santana e Serena. O cantor passou por um susto de saúde e teve que ir para o hospital.

Nos Stories, a influenciadora mostrou o artista com a recém-nascida no colo dormindo. A pequena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024.

O momento delicado que Luan passou foi no dia 23 de janeiro, quando precisou ir para o hospital com suspeita de infecção no apêndice. Então sua equipe explicou todo o ocorrido:

Ele fez exames de rotina e está em casa desde às cinco da tarde. Está tudo normal.