Vereador Cabo Ângelo acusa Reali de negligenciar captação de emenda

Vereador reeleito em Diadema, Cabo Ângelo (MDB) aponta letargia e falta de vontade política do ex-secretário de Governo na gestão José de Filippi Júnior (PT), Mário Reali, na captação de emenda parlamentar para a compra de dois carros funerários.

O recurso foi articulado pelo vereador, em meados de março do ano passado, junto ao deputado federal Delegado Palumbo (MDB). Os R$ 320 mil seriam utilizados na aquisição de dois veículos Fiat Strada adaptados com capacidade para duas urnas fúnebres. No entanto, até o fim do mandato, Reali não deu aceite e o recurso não foi depositado.

“Existia previsibilidade de chegada da emenda em meados de julho de 2024. De lá até o fim do mandato do prefeito Filippi mantive contato com a Secretaria de Governo perguntando sobre a emenda. Cobrava Reale, mensalmente, para que tomasse cuidado e não perder a emenda, mas ele sempre dava uma desculpa. Na pré-campanha, chegou a justificar que, por questões de legislação eleitoral, as aquisições eram vetadas. Achei estranho e um pouco relapso da parte dele, que não se preocupou com a compra antes”, declarou Cabo Ângelo.

O atual secretário de Governo, Marcos Michels, recentemente recebeu o vereador para dialogar sobre a emenda e, segundo apurou o Diário, a Pasta afirma que o recurso está disponível e que foi iniciado o processo de compra dos veículos. Detalhes serão anunciados em breve.

Reale foi procurado, mas não se manifestou até o fechamento desta reportagem.