Veja situação das linha da CPTM após a chuva

Atualizada às 19h8

As fortes chuvas que caem na Capital paulista na tarde desta sexta-feira (24) afetam a circulação de trens das Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira, além do Serviço Expresso Aeroporto.

Linha 7-Rubi - Desde 16h44, a circulação de trens entre as Estações Campo Limpo Paulista e Botujuru está sendo feita com velocidade reduzida.

Linha 10-Turquesa - Desde as 17h, a circulação de trens está interrompida entre as estações Brás e Tamanduateí, devido a pontos de alagamento no trecho. O sistema de Ônibus Paese foi acionado para atender os passageiros no trecho interrompido.

Linha 11-Coral - A circulação de trens está sendo feita com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Luz e Tatuapé.

Linha 12-Safira - Desde as 18h20, a circulação de trens na Linha 12-Safira está interrompida entre as estações Brás a Tatuapé e entre Engenheiro Goulart a São Miguel Paulista. O sistema de ônibus Paese continua acionado para atender os passageiros nos trechos interrompidos.

Linha 13-Jade - Desde 17h, o serviço do Expresso Aeroporto está interrompido.