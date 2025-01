Maquininhas para golpe são apreendidas em São Bernardo

Um homem foi detido pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (22), por suspeita de adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, na Rua Cachoeira, no bairro Vivaldi, em São Bernardo. Na mesma ação de trânsito, duas máquinas de cartão, que obtinham dados bancários para vantagens financeiras ilícitas, foram apreendidas.

Segundo os agentes, o suspeito foi abordado após comportamento suspeito. Sentado próximo a uma motocicleta Honda CG 160 Fan preta e questionado sobre a documentação do veículo ou contato do suposto proprietário, o homem alegou estar com o item emprestado.

DESCOBERTA

Após consulta à placa da moto, foi constatado que o número estampado era falso, já que a letra 'L' na posição verificada não existe no modelo de placas padrão Mercosul. Uma análise do chassi e do número do motor também revelou sinais de adulteração. Após a remoção de resíduos que dificultaram a leitura, os policiais identificaram que o motor possivelmente pertencia a uma motocicleta com registro de furto em 22 de julho do ano passado.

Uma das principais descobertas da ocorrência, entretanto, foi a identificação de duas máquinas de cartão, das marcas Moderninha Plus 2 e Stone. Questionado sobre a procedência dos equipamentos, o homem apresentou versões contraditórias: na primeira, afirmava ser de um comércio; na segunda, de amigos, sem fornecer detalhes ou comprovantes de venda.

Diante disso, as máquinas foram apreendidas para investigação, sob suspeita de serem usadas em golpes para obtenção de dados bancários e vantagens financeiras ilícitas. O crime está sob encargo do 2º Distrito Policial de São Bernardo.