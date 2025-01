Bárbara Evans aparece no hospital com o marido e explica: - Ele está sentindo muita dor

Bárbara Evans usou as redes sociais na última quinta-feira, dia 23, para explicar aos seguidores um incidente que aconteceu com seu marido, Gustavo Theodoro, durante uma viagem em família.

A modelo explicou nos Stories de seu Instagram que Gustavo sofreu um pequeno acidente e prendeu o dedo na porta do carro, o que fez com que o casal tivesse que ir ao hospital.

- Parece mentira, mas é verdade. O Gustavo prendeu o dedo na porta do carro. O dedo dele está roxo. Na verdade, tinha obra no meio da pista, aí tinha que desviar. Ele desviou e tal, mas na hora de fechar a porta, ele fechou no dedo dele. A gente já deu um pique com a agulha, mas parece que ele está sentindo muita dor, explicou.

Depois, Bárbara compartilhou um vídeo com o marido na sala do hospital e contou que após o atendimento tudo ficou resolvido.