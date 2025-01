Polícia Militar prende suspeito e recupera motocicleta roubada em Diadema

Um homem suspeito por envolvimento em um roubo na região Central de Diadema foi preso na manhã desta quarta-feira (22) pela Polícia Militar. A ação aconteceu por volta das 10h17, na Rua Estrela Solitária, após uma perseguição pelas vias da cidade.

De acordo com o 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, equipes de radiopatrulhamento com motocicletas foram acionadas via rede de rádio pelo comandante do batalhão, que informou sobre um roubo ocorrido na Avenida Prestes Maia. Três indivíduos armados, utilizando motocicletas Honda CG – duas pretas e uma azul e vermelha –, tinham acabado de cometer o crime e fugiram em direção a um bairro próximo.

Com as informações, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram os suspeitos traficando na contramão da Avenida Maria Leonor, em alta velocidade, sentido São Paulo. A partir do movimento, foi solicitado apoio via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para a realização de um cerco policial.

Na altura da Avenida Pedro de Avos, os suspeitos se dispersaram, seguindo em rotas alternativas. Uma equipe policial acompanhou uma das motocicletas, uma Honda CG 160, que foi abandonada na viagem. O motorista partiu a pé pela Rua Estrela Solitária, mas foi abordado e detido. Com ele, foram encontrados um telefone celular e uma bolsa preta utilizadas no crime.

RECUPERAÇÃO

A proprietária da motocicleta recuperada compareceu à delegacia para reaver o veículo. Pelo menos uma placa irregular instalada na motocicleta foi apreendida para perícia.

Na ocasião, a delegada de plantão registrou o caso como roubo, recepção e apreensão de objetos, determinando a prisão do suspeito, que ocorre à disposição da Justiça.