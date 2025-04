Finalização do Complexo Santa Teresinha garante fluidez à Av.dos Estados

A gestão do prefeito Gilvan Junior (PSDB) prevê entregar até o fim deste mês o segundo viaduto do Complexo Viário Santa Teresinha. A obra visa ampliar a fluidez na Avenida dos Estados, além de facilitar o trajeto entre o primeiro e o segundo subdistritos por meio de cruzamentos ao nível e o acesso à Avenida Prestes Maia.



A construção de todo o complexo teve início em fevereiro de 2022. O primeiro viaduto da Avenida dos Estados, no sentido Mauá, foi entregue no fim de dezembro do ano passado pelo então chefe do Executivo Paulo Serra (PSDB). O trecho aberto tem comprimento total de 719,02 metros, é composto por duas vias, 64 vigas e sustentado por 32 pilares.



Cerca de 150 mil veículos passam diariamente pelo trecho da Avenida dos Estados, onde os motoristas agora utilizam o novo viaduto que eliminou a parada nos semáforos. Segundo o chefe do Executivo, a melhoria no fluxo já é evidente. “No trecho já entregue, o tempo de percurso caiu de 15 minutos para apenas um. Essa melhoria também será consolidada com a entrega do segundo trecho do viaduto”, afirmou Gilvan.



O investimento total nas obras é de aproximadamente R$ 200 milhões, considerando o Complexo Viário Santa Teresinha, a criação do Parque Urbano Santa Teresinha, previsto para ser entregue no início do segundo semestre, e a recuperação do Viaduto Castelo Branco, já realizada. O montante faz parte de pacote de intervenções de mobilidade com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

CALÇADAS

Em meados de março, a Prefeitura de Santo André iniciou a interdição dos passeios públicos (calçadas) por toda extensão que acompanha as intervenções do Complexo Viário e Parque Urbano Santa Teresinha, no sentido São Caetano.



As calçadas seguem o padrão que está sendo implementado nas obras de qualificação urbana da área central da cidade, com qualidade, paisagismo e acessibilidade – contando com alargamento e piso tátil. O trecho que está sendo modernizado – incluindo guias e sarjetas – vai da Rua Acre até o fim da Praça Samuel de Castro Alves.



Para determinadas etapas das intervenções, tem sido necessária a interdição da via da direita da Avenida dos Estados no trecho.